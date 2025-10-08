أول تعليق من حسين الشحات بعد إصابته في مباراة كهرباء الإسماعيلية

علق حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي على إصابته التي تعرض لها خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري العام.

وكتب الشحات عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "كل شيء يسير في صالحك حتى وإن شعرت بغير ذلك، رب الخير لا يأتي إلا بالخير، الحمدلله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل".

إصابة حسين الشحات

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي أن حسين الشحات تعرض لاصابة قوية في مباراة كهربا الإسماعيلية .

وقال جاب الله أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية ويستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع.