خالد الغندور:عنصر مصري في الجهاز الفني الجديد للأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود عنصر مصري في الجهاز الفني للأهلي.
وكتب الغندور عبر فيسبوك:"عنصر مصري في الجهاز الفني و الأقرب كابتن عادل مصطفي مع وجود كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكرة رغم أن المدير الفني رافض لوجود اي فرد في جهازه الأجنبي بالكامل و المكون من ٥ مدربين مع المدير الفني".
وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي «ياس سوروب» ليتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.
وقام أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج، بإنهاء جميع الأمور الإدارية والمالية.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية مدير الكرة.
وحسمت المشاورات بخصوص هذا الملف، وتم اختيار المدرب الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة.