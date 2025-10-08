خالد الغندور:عنصر مصري في الجهاز الفني الجديد للأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود عنصر مصري في الجهاز الفني للأهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"عنصر مصري في الجهاز الفني و الأقرب كابتن عادل مصطفي مع وجود كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكرة رغم أن المدير الفني رافض لوجود اي فرد في جهازه الأجنبي بالكامل و المكون من ٥ مدربين مع المدير الفني".

وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي «ياس سوروب» ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج، بإنهاء جميع الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسمت المشاورات بخصوص هذا الملف، وتم اختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة. ‏