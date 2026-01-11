تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن دارين فليتشر المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الدور الثالث من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون

حراسة المرمى: سيني لامينز

الدفاع: ديوجو دالوت، ليساندرو مارتينيز، ليني يورو، باتريك دورجو

الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز، ماسون ماونت

الهجوم: ماتياس كونيا، بنيامين سيسكو

البدلاء

وتضم قائمة مانشستر يونايتد الاحتياطية أمام برايتون: بايندير، هيفين، ماجواير، مالاسيا، كاسيميرو، جاك فليتشر، تايلر فليتشر، زيركزي، لاسي.

واختار المدرب دارين فليتشر إدراج نجليه التوأم جاك وتايلر في قائمة مانشستر يونايتد، في انتظار مشاركتهما معًا لأول مرة في مسيرتهما مع كرة القدم.

وكان فليتشر مدربًا لجاك وتايلر في فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا.

يشار إلى أن دارين فليتشر يتولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتًا، بعد إقالة البرتغالي روبن أموريم من منصبه، إثر تراجع نتائج الفريق الأول هذا الموسم.