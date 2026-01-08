قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
رياضة

سولشاير يقترب من تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا

عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الإنجليزية عن وجود مفاوضات متقدمه بين مانشستر يونايتد وأولي سولشاير للعودة للنادي وتولى المهمة خلفا لـ روبن أموريم.

وحسب تصريح لـ فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير فإن سولشاير يقترب من تولى المهمة بشكل مؤقت في مانشستر يونايتد.

إقالة روبن أموريم

وفي وقت سابق أعلن نادي مانشستر يونايتد،  رحيل البرتغالي روبن أموريم عن منصبه كمدير فني للفريق، في قرار مفاجئ جاء بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسابيع الشياطين الحمر.

وجاء في بيان رسمي للنادي: “لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد, ومع احتلال الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رأت إدارة النادي أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق نتائج أفضل في البريميرليج".

مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد 

تولى أموريم مهمة مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024

وقاد الشياطين الحمر إلى نهائي الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) وخسر المباراة الختامية أمام توتنهام بنتيجة 1-0

ولعب في مختلف المسابقات 63 مباراة
حقق الفوز في 25 مباراة
وتعادل في 15 لقاء
وخسر 23 مواجهة

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليا في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات وسقط في  5 هزائم.

