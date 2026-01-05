قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
رياضة

رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مديره الفني روبين أموريم

علا محمد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، رحيل البرتغالي روبن أموريم عن منصبه كمدير فني للفريق، في قرار مفاجئ جاء بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسابيع الشياطين الحمر.

وقال احمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميًا - مانشستر يونايتد يعلن إقالة مديره الفني روبين اموريم".

وجاء في بيان رسمي للنادي: “لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد, ومع احتلال الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رأت إدارة النادي أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق نتائج أفضل في البريميرليج".
مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد 
تولى أموريم مهمة مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024

وقاد الشياطين الحمر إلى نهائي الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) وخسر المباراة الختامية أمام توتنهام بنتيجة 1-0

ولعب في مختلف المسابقات 63 مباراة
حقق الفوز في 25 مباراة
وتعادل في 15 لقاء
وخسر 23 مواجهة

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليا في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات وسقط في  5 هزائم.

نادي مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد رحيل البرتغالي روبن أموريم روبن أموريم الدوري الإنجليزي الممتاز اليوروبا ليج

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

