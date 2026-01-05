قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
أرقام روين أموريم مع مانشستر يونايتد بعد إقالته

أموريم
أموريم
عبدالله هشام

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، رحيل البرتغالي روبن أموريم عن منصبه كمدير فني للفريق، في قرار مفاجئ جاء بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسابيع الشياطين الحمر.

وجاء في بيان رسمي للنادي: “لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد, ومع احتلال الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رأت إدارة النادي أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق نتائج أفضل في البريميرليج".

مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد 

تولى أموريم مهمة مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024

وقاد الشياطين الحمر إلى نهائي الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) وخسر المباراة الختامية أمام توتنهام بنتيجة 1-0

ولعب في مختلف المسابقات 63 مباراة
حقق الفوز في 25 مباراة
وتعادل في 15 لقاء
وخسر 23 مواجهة

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليا في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات وسقط في  5 هزائم.

