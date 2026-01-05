أرقام روين أموريم مع مانشستر يونايتد بعد إقالته

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، رحيل البرتغالي روبن أموريم عن منصبه كمدير فني للفريق، في قرار مفاجئ جاء بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسابيع الشياطين الحمر.

وجاء في بيان رسمي للنادي: “لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد, ومع احتلال الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رأت إدارة النادي أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق نتائج أفضل في البريميرليج".

مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد

تولى أموريم مهمة مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024

وقاد الشياطين الحمر إلى نهائي الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) وخسر المباراة الختامية أمام توتنهام بنتيجة 1-0

ولعب في مختلف المسابقات 63 مباراة

حقق الفوز في 25 مباراة

وتعادل في 15 لقاء

وخسر 23 مواجهة

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليا في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات وسقط في 5 هزائم.