تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وليدز

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة مدربه روبين أموريم بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات، وفرض سيطرته نسبيًا على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون ترجمة الأفضلية إلى أهداف.

أرقام الشوط الأول:

ليدز يونايتد:

4 تسديدات – 0 على المرمى – 0 فرص محققة

مانشستر يونايتد:

10 تسديدات – 1 على المرمى – 1 فرصة محققة

وقبل انطلاق المباراة، كان مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، متساويًا مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن ليفربول الرابع.

وأكد أموريم في تصريحات سابقة أن وضع الفريق في جدول الترتيب لن يؤثر على خطط النادي خلال المرحلة المقبلة.

وخاض الشياطين الحمر 19 مباراة حتى الآن، حققوا خلالها 8 انتصارات، وتعادلوا في 6 مواجهات، وتلقوا 5 هزائم، وكان آخرها التعادل (1-1) أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية، وسط طموحات بمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.