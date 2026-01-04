قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وليدز

إسراء أشرف

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة مدربه روبين أموريم بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات، وفرض سيطرته نسبيًا على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون ترجمة الأفضلية إلى أهداف.

أرقام الشوط الأول:

ليدز يونايتد: 

4 تسديدات – 0 على المرمى –  0 فرص محققة

مانشستر يونايتد:

 10 تسديدات – 1 على المرمى – 1 فرصة محققة

وقبل انطلاق المباراة، كان مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، متساويًا مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن ليفربول الرابع.

وأكد أموريم في تصريحات سابقة أن وضع الفريق في جدول الترتيب لن يؤثر على خطط النادي خلال المرحلة المقبلة.

وخاض الشياطين الحمر 19 مباراة حتى الآن، حققوا خلالها 8 انتصارات، وتعادلوا في 6 مواجهات، وتلقوا 5 هزائم، وكان آخرها التعادل (1-1) أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية، وسط طموحات بمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر مان يونايتد

