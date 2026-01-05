قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوضح أهمية المعادن الحرجة ودورها في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد
وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور
ترامب: إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية إنها دولة مدمرة
ثروة أسطورية واقتصاد منهار.. كيف تحولت كنوز فنزويلا إلى وقود للأزمة والصراع؟
7293 فرصة عمل في 12 محافظة.. اعرف الأماكن والراتب والتفاصيل
تفاصيل مقتل 32 كوبيّا خلال عملية خطف مادورو
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أنا المدير الفني.. رسالة نارية من أموريم تهز مانشستر يونايتد .. التفاصيل الكاملة لتوتر العلاقة بين المدرب وإدارة النادي الإنجليزي

أموريم
أموريم

أثار البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد حالة واسعة من الجدل داخل أروقة النادي وخارجه بعدما وجه رسالة قوية ومباشرة إلى إدارة " الشياطين الحمر" خلال مؤتمر صحفي مفاجئ عقب التعادل أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤكدًا تمسكه بدوره كمدير فني لا مجرد مدرب في وقت تشهد فيه علاقته بالإدارة تطورات متوترة من الجانبين .

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام مضيفه ليدز يونايتد مساء الأحد ليواصل الفريق نزيف النقاط ويتعادل للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج في نتيجة زادت من حدة الضغوط على الجهاز الفني رغم بقاء الفريق في المركز الخامس بجدول الترتيب قريبًا من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء خرج أموريم عن الإطار التقليدي للتصريحات الفنية موجهًا حديثه بشكل غير مباشر إلى إدارة النادي حين قال: " جئت إلى هنا لأكون مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد وليس مجرد مدرب " .

لست كونتى أو مورينيو 

وأضاف المدرب البرتغالي:  " أعلم أن اسمي ليس أنطونيو كونتي أو توماس توخيل أو جوزيه مورينيو لكنني المدير الفني لمانشستر يونايتد " في إشارة واضحة إلى أن مكانته لا تقل عن أسماء كبيرة سبق لها العمل في أندية القمة بصلاحيات كاملة.

وأكد أموريم تمسكه بالاستمرار في منصبه حتى نهاية عقده الممتد حتى يونيو 2027 قائلًا:  " سيستمر الوضع على هذا النحو لمدة 18 شهرًا أو حتى يقرر مجلس الإدارة التغيير.. لن أستقيل سأؤدي عملي حتى يأتي شخص آخر ليحل محلي " .

مدرب أم مدير فني؟

وتأتي تصريحات أموريم في ظل جدل مستمر حول طبيعة منصبه داخل مانشستر يونايتد خاصة أن البيان الرسمي الصادر عن النادي عند التعاقد معه في نوفمبر 2024 وصفه بـ " المدرب "  (Head Coach) وليس  " المدير الفني" (Manager) وهو توصيف يحمل دلالات مهمة داخل الكرة الإنجليزية حيث يتمتع المدير الفني بصلاحيات أوسع تشمل التخطيط طويل المدى والتأثير في سياسة التعاقدات.

ويرى مقربون من النادي أن هذا الاختلاف في التوصيف لم يكن مجرد تفصيلة إدارية بل تحول مع الوقت إلى نقطة خلاف حقيقية بين أموريم وبعض مسؤولي الإدارة خاصة مع رغبته في فرض رؤيته التكتيكية والفنية بشكل كامل.

توتر مع مدير الكرة

وكشفت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية عن وجود توتر متزايد بين أموريم ومدير كرة القدم في مانشستر يونايتد جيسون ويلكوكس حيث يرغب الأخير في أن يكون المدرب البرتغالي أكثر مرونة من الناحية التكتيكية وعدم التمسك الصارم بأسلوب لعب واحد خاصة في ظل تذبذب النتائج.

في المقابل يرفض أموريم التنازل عن أفكاره معتبرًا أن نجاح المشروع الفني يحتاج إلى وقت واستقرار وهو ما انعكس في لهجته الحاسمة خلال المؤتمر الصحفي.

نتائج تحت المجهر 

ورغم الانتقادات الموجهة لأداء الفريق في بعض المباريات فإن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويظل منافسًا بقوة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما يمنح أموريم بعض الدعم داخل أروقة النادي.

لكن في المقابل تدرك الإدارة أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة خاصة مع اقتراب النصف الثاني من الموسم ما يجعل العلاقة بين الطرفين مرشحة لمزيد من الاختبارات.

لا تراجع ولا استقالة

ظهرت رسالة روبن أموريم واضحة وصريحة: لا نية للاستقالة ولا استعداد للتراجع عن صلاحياته في انتظار قرار نهائي من مجلس الإدارة ما يضع مانشستر يونايتد أمام مفترق طرق حاسم بين الاستمرار في المشروع الحالي أو فتح باب التغيير مجددًا.

أموريم روبن أموريم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليدز يونايتد

