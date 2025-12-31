قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حمزة شعيب

في مواجهة مثيرة على ملعب أولد ترافورد، انتهت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2025-2026، مساء الثلاثاء.

تقدم مانشستر يونايتد مبكرًا عن طريق المهاجم جوشوا زيركزي في الدقيقة 27، مسجلًا أول أهدافه على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، قبل أن ينجح لاديسلاف كريتشي في إدراك التعادل لصالح وولفرهامبتون عند الدقيقة 45.

دخل الشياطين الحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد في بوكسينج داي، ساعين لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وإنهاء عام 2025 بانتصار جديد، إلا أن وولفرهامبتون نجح في فرض التعادل رغم معاناته في جدول الترتيب.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:


بهذا التعادل، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 30 نقطة، بعد تحقيق 8 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم. 

ويواصل المدرب روبن أموريم محاولاته لتصحيح مسار الفريق، بعد أن حقق 5 انتصارات في آخر 8 مباريات، مما عزز ثقة الجماهير، خاصة مع التفوق التاريخي على وولفرهامبتون بالفوز في 8 من آخر 11 مواجهة بين الفريقين.

في المقابل، يواصل وولفرهامبتون نتائجه السلبية هذا الموسم، إذ لم يحقق أي فوز خلال 18 مباراة، ليظل بعيدًا عن مناطق الأمان بفارق 16 نقطة، في واحدة من أسوأ مواسمه تحت قيادة المدرب روب إدواردز.

تشكيل مانشستر يونايتد في المباراة:

  • حراسة المرمى: سين لامينس
  • خط الدفاع: لوك شاو – ليساندرو مارتينيز – هيڤين – دالوت
  • خط الوسط: كونيا – أوغارتي – كاسيميرو – دورغو
  • خط الهجوم: سيسكو – جوشوا زيركزي
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

توقيع عقد مقاولة مرحلة C1 بمشروع South Med الساحل الشمالي بـ 10 مليارات جنيه

تحصين الثروه الداجنة

تحصين مليون و350 ألف طائر.. خطة حكومية لحماية الدواجن من أمراض الشتاء

المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار يصدر قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير

بالصور

تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد