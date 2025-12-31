مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي

في مواجهة مثيرة على ملعب أولد ترافورد، انتهت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2025-2026، مساء الثلاثاء.

تقدم مانشستر يونايتد مبكرًا عن طريق المهاجم جوشوا زيركزي في الدقيقة 27، مسجلًا أول أهدافه على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، قبل أن ينجح لاديسلاف كريتشي في إدراك التعادل لصالح وولفرهامبتون عند الدقيقة 45.

دخل الشياطين الحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد في بوكسينج داي، ساعين لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وإنهاء عام 2025 بانتصار جديد، إلا أن وولفرهامبتون نجح في فرض التعادل رغم معاناته في جدول الترتيب.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:



بهذا التعادل، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 30 نقطة، بعد تحقيق 8 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم.

ويواصل المدرب روبن أموريم محاولاته لتصحيح مسار الفريق، بعد أن حقق 5 انتصارات في آخر 8 مباريات، مما عزز ثقة الجماهير، خاصة مع التفوق التاريخي على وولفرهامبتون بالفوز في 8 من آخر 11 مواجهة بين الفريقين.

في المقابل، يواصل وولفرهامبتون نتائجه السلبية هذا الموسم، إذ لم يحقق أي فوز خلال 18 مباراة، ليظل بعيدًا عن مناطق الأمان بفارق 16 نقطة، في واحدة من أسوأ مواسمه تحت قيادة المدرب روب إدواردز.

