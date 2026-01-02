أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد

أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، أن النادي لا يخطط لإبرام صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من سعيه للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل فريق يونايتد، الذي سيسافر لمواجهة ليدز يونايتد صاحب المركز 16 يوم الأحد المقبل، المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنه أن يتقدم إلى المركز الرابع إذا خرج من ملعب إيلاند رود منتصرا وسارت نتائج المباريات الأخرى في صالحه.

ولا يفصل فريق أموريم، الذي يعاني من الإصابات والغيابات الدولية، سوى ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع، ويتساوى في النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الخامس.

وقال أموريم في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "لم نجرِ أي نقاش حول إجراء أي تغيير في التشكيلة، هناك عملية جارية، وهناك فكرة ستستمر، نحن نقترب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكننا أيضا نقع بالقرب من ثمانية فرق خلفنا، لذا دعونا نركز على المباراة القادمة".

وأشار إلى إنه لم يكن على علم أيضا بأي لاعب من لاعبي يونايتد يسعى لمغادرة النادي، على الرغم من الاهتمام واسع النطاق الذي حظي به المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي من نادي روما الإيطالي.

وتابع: "لم يطلب أحد المغادرة، لا أتوقع منهم أن يأتوا إليّ ويسألوا أي شيء".

وتوقع المدرب أن تبقى التشكيلة كما هي مثل التي تعادلت 1-1 مع ولفرهامبتون واندرارز متذيل الترتيب في منتصف الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن لاعبي أكاديمية الشباب قد يحصلون على فرصة للمشاركة في مباراة قد تكون صعبة في ظل أجواء قمة حماسية.

واختتم: "يتمتع فريق ليدز بسرعة كبيرة، وأحيانا نواجه صعوبة في مجاراتها، إنهم واثقون من أنفسهم، لكننا أثبتنا قدرتنا على الفوز في أي مباراة وفي ظل أي ظرف، لذا سنحاول تكرار ذلك".