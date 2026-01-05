قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
بعد تصريحاته المثيرة.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة روبن أموريم

أموريم
أموريم

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، رحيل البرتغالي روبن أموريم عن منصبه كمدير فني للفريق، في قرار مفاجئ جاء بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسابيع الشياطين الحمر.

وجاء في بيان رسمي للنادي: “لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد, ومع احتلال الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رأت إدارة النادي أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق نتائج أفضل في البريميرليج".

وأكد النادي في البيان شكره للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً له التوفيق في مستقبله المهني.

وذكرت صحيفة تقارير صحفية بريطانية، أن إقالة أموريم جاءت مباشرة بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب تعادل الفريق مع ليدز يونايتد يوم الأحد، حيث هاجم خلال المؤتمر الصحفي إدارة النادي بطريقة غير مألوفة، قائلاً: "جئت إلى هنا لأكون مديرًا لمانشستر يونايتد، وليس مجرد مدرب للفريق. الأمور واضحة".

ومن المتوقع أن يتولى دارين فليتشر قيادة الفريق مؤقتًا في مواجهة مانشستر يونايتد القادمة بالدوري أمام بيرنلي، المقررة مساء الأربعاء، في محاولة لإعادة الاستقرار قبل استكمال مشوار الفريق في البطولة.

روبن أموريم أموريم إقالة أموريم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تصريحات أموريم

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ممدوح عبد العليم

بنهرب من اليوم دا .. شافكي يختي ذكري رحيل ممدوح عبد العليم

مهرجان مالمو للسينما العربية

تفاصيل الشراكة بين مهرجان مالمو للسينما العربية والاتحاد الدولي للنقاد

عمرو يسرى

عمرو يسرى: عزاء شقيقة الراحل كمال الشناوي للأسرة والأقارب فقط

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

