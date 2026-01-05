بعد تصريحاته المثيرة.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة روبن أموريم

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، رحيل البرتغالي روبن أموريم عن منصبه كمدير فني للفريق، في قرار مفاجئ جاء بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسابيع الشياطين الحمر.

وجاء في بيان رسمي للنادي: “لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد, ومع احتلال الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رأت إدارة النادي أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق نتائج أفضل في البريميرليج".

وأكد النادي في البيان شكره للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً له التوفيق في مستقبله المهني.

وذكرت صحيفة تقارير صحفية بريطانية، أن إقالة أموريم جاءت مباشرة بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب تعادل الفريق مع ليدز يونايتد يوم الأحد، حيث هاجم خلال المؤتمر الصحفي إدارة النادي بطريقة غير مألوفة، قائلاً: "جئت إلى هنا لأكون مديرًا لمانشستر يونايتد، وليس مجرد مدرب للفريق. الأمور واضحة".

ومن المتوقع أن يتولى دارين فليتشر قيادة الفريق مؤقتًا في مواجهة مانشستر يونايتد القادمة بالدوري أمام بيرنلي، المقررة مساء الأربعاء، في محاولة لإعادة الاستقرار قبل استكمال مشوار الفريق في البطولة.