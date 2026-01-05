قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
رياضة

شوبير يكشف موقف لاعبي الأهلي بشأن دخولهم صفقات تبادلية

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف عدد من لاعبي النادي الأهلي بشأن الأنباء المتداولة حول دخولهم في صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير إن بعض لاعبي الأهلي يرفضون بشكل قاطع فكرة الصفقات التبادلية، مشيرًا إلى أن هذه الأسماء تُطرح دائمًا في وسائل الإعلام دون موافقتهم، مثل محمد مجدي «أفشة»، وعمرو كمال عبد الواحد، وأحمد عبد القادر، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين غير مرحبين تمامًا بالخروج من الأهلي ضمن أي صفقات تبادلية.

وأضاف شوبير أن أحمد عبد القادر، الذي يقترب عقده من النهاية، لا يرى سببًا للدخول في صفقة تبادلية، في حين يدرك أفشة قيمته جيدًا داخل الفريق، كما أن عمرو كمال عبد الواحد يمتلك عرضًا جادًا من نادي بيراميدز. أما بخصوص اللاعب العش، فأشار إلى أن موقفه لم يتضح بشكل كامل حتى الآن، لكنه لن يكون متحمسًا لفكرة الصفقات التبادلية أيضًا.

وأكد شوبير أن كرة القدم أصبحت احترافية بالكامل، موضحًا أن من حق أي لاعب تحديد مستقبله بنفسه، قائلًا إن لسان حال اللاعبين يتمثل في أنهم قدموا كل ما لديهم للنادي، وفي حال رغبة الأهلي في استمرارهم فمرحبًا بذلك، أما إذا قرر عدم التجديد لهم، فمن حقهم الرحيل إلى الوجهة التي يختارونها بأنفسهم.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن هذا الملف مهم للغاية، ويجب التعامل معه باحترافية، بعيدًا عن طرح أسماء لاعبين في صفقات تبادلية دون موافقتهم.

الإعلامي أحمد شوبير لاعبي النادي الأهلي الصفقات التبادلية محمد مجدي «أفشة» عمرو كمال عبد الواحد أحمد عبد القادر الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

