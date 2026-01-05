شوبير يكشف موقف لاعبي الأهلي بشأن دخولهم صفقات تبادلية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف عدد من لاعبي النادي الأهلي بشأن الأنباء المتداولة حول دخولهم في صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير إن بعض لاعبي الأهلي يرفضون بشكل قاطع فكرة الصفقات التبادلية، مشيرًا إلى أن هذه الأسماء تُطرح دائمًا في وسائل الإعلام دون موافقتهم، مثل محمد مجدي «أفشة»، وعمرو كمال عبد الواحد، وأحمد عبد القادر، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين غير مرحبين تمامًا بالخروج من الأهلي ضمن أي صفقات تبادلية.

وأضاف شوبير أن أحمد عبد القادر، الذي يقترب عقده من النهاية، لا يرى سببًا للدخول في صفقة تبادلية، في حين يدرك أفشة قيمته جيدًا داخل الفريق، كما أن عمرو كمال عبد الواحد يمتلك عرضًا جادًا من نادي بيراميدز. أما بخصوص اللاعب العش، فأشار إلى أن موقفه لم يتضح بشكل كامل حتى الآن، لكنه لن يكون متحمسًا لفكرة الصفقات التبادلية أيضًا.

وأكد شوبير أن كرة القدم أصبحت احترافية بالكامل، موضحًا أن من حق أي لاعب تحديد مستقبله بنفسه، قائلًا إن لسان حال اللاعبين يتمثل في أنهم قدموا كل ما لديهم للنادي، وفي حال رغبة الأهلي في استمرارهم فمرحبًا بذلك، أما إذا قرر عدم التجديد لهم، فمن حقهم الرحيل إلى الوجهة التي يختارونها بأنفسهم.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن هذا الملف مهم للغاية، ويجب التعامل معه باحترافية، بعيدًا عن طرح أسماء لاعبين في صفقات تبادلية دون موافقتهم.