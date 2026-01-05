قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
رئيس جامعة بنها الأهلية: نحرص على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة

إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، يرافقه الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، جولات تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في مناخ هادئ ومنظم، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


وأكد الدكتور تامر سمير، أن المتابعة الميدانية المستمرة تُعد من أهم ركائز نجاح العملية الامتحانية، مؤكدًا على أهمية التواجد الكامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب الجهاز الإداري داخل الكليات ولجان الامتحانات، لضمان حسن التنظيم وتذليل أي عقبات قد تطرأ، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

انتظام سير الامتحانات 

وأضاف رئيس الجامعة، أنه حرص خلال جولاته على إجراء حوارات ودية مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم حول طبيعة الامتحانات، مؤكدًا أن الطالب يأتي في صدارة اهتمامات الجامعة.


كما  أكد  الدكتور تامر سمير أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء وانتظام منذ انطلاقها بمختلف كليات الجامعة، وذلك بفضل الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجامعة والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المعتمدة.


من جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي أن الجامعة تتابع سير الامتحانات بدقة داخل اللجان، حيث اطلع على مستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات، واستمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم طوال فترة الاختبارات.


وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري في حسن تنظيم أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بسهولة ويسر، بما يعكس حرص جامعة بنها الأهلية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة.

