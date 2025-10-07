بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الثلاثاء.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء أكد اللواء محمود طلحة المدير السابق لكلية القادة والاركان، أن تفاصيل حرب اكتوبر تم الإعلان عنها خلال ست سنوات.

https://elbaladtv.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1