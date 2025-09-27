بسبب شكوى المصريين بالخارج من أزمة أراضي الإسكان.. أحمد موسى يناشد الحكومة بالتدخل

أشاد الإعلامي أحمد موسى بتحويلات المصريين من الخارج، حيث بلغت نحو 36 مليار دولار، ومنها طرح أراضي للمصريين بالخارج.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المبادرة شملت توفير أراضي للمصريين وفقًا للإعلان الخاص من وزارة الإسكان، مردفًا: «اللي كان دافع فلوس علشان يأخد أرض في أكتوبر جاتله في سوهاج».

وتابع: «ما توفر الأراضي اللي المصريين بالخارج في العلمين أو العاصمة أو أكتوبر، دول حولوا فلوس، دلوقتي جاي ليه بالدولار جاي تقولهم اسحب فلوسك، أتمنى من رئيس الوزراء التدخل وحل المشكلة».

وأجرى أحمد موسى مداخلات هاتفية مع المواطنين المصريين بالخارج المتضررين من هذه المشكلة، حيث طلبوا أراضي في القاهرة الجديدة ولكن لم يجدوا غير مناطق في السادات أو الصعيد، مؤكدين أنهم دفعوا أموال أراضي مميزة، حيث تتراوح قيمة التحويل بين 40 ألف دولار وتصل إلى 70 ألف دولار.