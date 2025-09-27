أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي

علق الإعلامي أحمد موسى على مشهد انسحاب الوفود المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترك المقاعد شاغرة، أثناء كلمة رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو، مردفًا: «المشهد أثناء كلمته دلالة على أنه مبنوذ، دا كان بيتكلم مع الكراسي».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نتنياهو اعترف أن ما يقوم به في غزة من إبادة على الطريق النازي عام 1945، بالإضافة إلى جريمته كانت إنسانية تجاه الفلسطينيين.

وأوضح أحمد موسى أن نتنياهو اعترف بتغيير النظام الإيراني، بالإضافة إلى تحريضه الغرب على العالم العربي والإسلامي، معقبًا: «تحدث نتنياهو عن اللي حصل في 7 أكتوبر استهدف اليهود، وهذه مغالطة يهودية، محدش بيستهدف اليهود، الاستهداف اللي حصل يوم 7 أكتوبر عن المحتل، والقانون الدولي يدي المقاومة الحق في الدفاع عن أرضها».

وأكمل: «المتطرف ليس إسلامي، وليس هناك علاقة بين أي دين وأي عملية إرهابية، نتنياهو يحاول إلصاق الدين الإسلامي الحنيف بالمتطرفين».

وأشار أحمد موسى إلى أن نتنياهو أوضح نيته في عدم قيام الدولة الفلسطينية، مردفًا: «إسرائيل ليس من حقها أن تمنح أو تمنع إقامة دولة فلسطينية».

وأردف أحمد موسى: «خلال كلمة نتنياهو كانت هناك مظاهرات حاشدة في نيويورك، دي أكبر مظاهرات حصلت في تاريخ الأمم المتحدة ضد مجرم الحرب».

واختتم أحمد موسى حديثه قائلًا: «الرئيس الكولومبي شارك المظاهرات دي، وعلى الفور تم إلغاء تأشيرته من جانب واشنطن، وكان ليه كلمة قوية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة».