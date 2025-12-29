بعد سنين غياب عن الغناء | بروفات من حفل أنوشكا بالأوبرا ليلة رأس السنة

أجرت الفنانة أنوشكا عدد من البروفات على الحقل المقرر أن تقدمه في دار الأوبرا المصرية، ليلة رأس السنة.

ويشهد هذا الحفل عودة أنوشكا لعالم الغناء من جديد، وذلك بعد سنوات من الغياب.

وتستعد الفنانة أنوشكا للعودة الى الغناء مرة أخرى، حيث من المقرر ان تقوم بطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة.

الأغنية تحمل إسم حاسة بقلبك من ألحان عمرو أبو ذكرى وكلمات كوثر مصطفى.

وكان آخر أعمال انوشكا فى الدراما التليفزيونية هو مسلسل "و تقابل حبيب" والتى قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من: كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وأشادت الفنانة أنوشكا فى أحد اللقاءات التليفزيونية ، بالفنان القدير رشوان توفيق، واصفةً إياه بأنه "رمز للصدق، والجمال، ورقي الأخلاق، وعبرت عن شعورها بالفخر بالعمل معه، مؤكدة أنه مثال يُحتذى في الصبر والالتزام والاحترافية.