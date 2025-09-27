بسبب هجوم سوريين على مصر.. طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة المصرية

علق الإعلامي أحمد موسى على المشاهد العبثية في سوريا، حيث خرجت مظاهرات الجماعات الإرهابية في سوريا ضد مصر، مردفًا: «الكلام دا مترتب وعارفين هما هيقولوا إيه، اللي بيتكلم دا ولد صهيوني، وبيتشم بلدي، فهو عدوي».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن: «المظاهرة اللي خرجت من سوريا مشهد عبثي، والمشهد العبثي اللي كان في سوريا دا كان ضد مصر، مش ضد الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع: «أحد عناصر الجماعة الإرهابية في المظاهرة كان يقرأ من الهاتف، المظاهرة دي هل رد جميل على مصر ما قدمته تجاه السوريين في عام 2011، حيث مصر فتحت أبوابها لكل السوريين هنا، مفيش دولة في العالم استقبلت سوريين زينا، كما أننا تلقيناهم بترحاب كبير».



وأكمل: «الكلام اللي هقوله هيضايق الكثير أو البعض، يجب على الحكومة المصرية التحرك في ملف اللاجئين لأنه أصبح خطيرًا جدًا، أمريكا أمهلت السوريين 60 يومًا لعودتهم لوطنهم، هي سوريا مش مستقرة ومطمئنة، وأحنا كمان لازم نتحرك في الملف دا».



وأضاف: «نرفض المساس بالدولة المصرية ويجب محاسبة من تطاول علينا، عايز أعرف المظاهرات السورية ضد مصر من قلب دمشق هل بموافقة النظام السوري، عار على من شارك في هذه المظاهرة، من العار على كل إعلامي وكل واحد لا يتحدث على هذه الجريمة، محدش بيعمل اللي عملته مصر».