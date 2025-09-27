لازم وقفة.. أحمد موسى: حان الوقت أن تقوم الحكومة المصرية بفتح ملف اللاجئين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه في أعقاب عام 2011 مصر فتحت أبوابها وأراضيها للشعب السوري .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المواطن السوري كان يتعامل مثل المواطن المصري في مصر وحققوا مكاسب هائلة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، :" أي مواطن سوري متواجد في مصر حصل على حب كبير ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لابد من تواجد وقفة وتحرك في هذا الملف عندما أجد تحريضا من سوريين ضد مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حان الوقت أن تقوم الحكومة المصرية بفتح ملف اللاجئين ولازم السوريين يرجعوا بلدهم يعمروها ".