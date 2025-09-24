أحمد موسى يكشف تفاصيل مشاركة «أبوالعينين» في لقاء حول مكافحة إساءة برمجيات التجسس |فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى على مشاركة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في لقاء حول دور البرلمانيين في منع إساءة استخدام برمجيات التجسس والتطور التاريخي لهذه البرامج.



التطور التاريخي لبرامج التجسس



وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن الجلسة كانت مهمة للغاية، حيث تناولت دور البرلمانيين في تنظيم ومنع إساءة استخدام برمجيات التجسس، إضافة إلى مناقشة التطور التاريخي لهذه البرامج والرؤى المختلفة التي قدّمها الحضور.

وشدّد موسى على أن هذا اللقاء يُعدّ واحدًا من الفعاليات رفيعة المستوى التي عقدتها الجمعية البرلمانية الأمريكية لرؤساء الدول والحكومات، بالتعاون مع المدير التنفيذي لمكافحة الإرهاب.