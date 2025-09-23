قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
حسن رضوان

أبـــو العينيـــن:
•    الجامعات في مصر تضاعفت إلى 128 بينها جامعات دولية وتكنولوجية

•    نجاحات القطاع الخاص في مصر لم تكن لتحدث لولا دعم الدولة وتشجيعها 

•    ما قامت به مصر خلال السنوات الـ 10 الأخيرة نموذجًا يحتذى به للكثير من الدول 

•    إفريقيا لديها ثروات هائلة تحتاج الترويج الجيد لها وبناء براند جديد في سوق الاستثمار
 

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا اليوم في النسخة الرابعة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها Unstoppable Africa والذى تنظمه مبادرة الأعمال العالمية لأفريقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والذى افتتحه أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة وتحدث فيه العديد من الرؤساء الأفارقة وكبار المسئولين بما فيهم جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ودوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا و ناندي ندايتواه رئيسة جمهورية ناميبيا ونغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ومحمود يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والعديد من قادة الشركات الأفريقية والعالمية والخبراء.

وعرض أبو العينين في كلمته تجربة مصر الناجحة في التنمية خلال السنوات الـ 10 الماضية مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الامن والأمان لمصر رغم الفوضى التي تضرب المنطقة وأنه ينفذ مشروع طموح لتحقيق انطلاق اقتصادي كبير. 

وأشار الى أن مصر نجحت في عهد الرئيس السيسي في مضاعفة مساحة المعمور من 6% والذي عشنا عليه لآلاف السنين إلى 14% لنبني بلد جديد، مشيرا الى ما أدى اليه هذا من فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق قيمة مضافة عالية من أراضي الدولة أضيفت الى الثروة القومية.

وأشار إلى تجربة مصر الناجحة في تطوير البنية التحتية حيث تم إنفاق أكثر من 500 مليار دولار على الطرق والموانئ والسكك الحديدية والطاقة مما أدى لدفع الاستثمار وتخفيض تكاليف الانتاج وتحسين ترتيب مصر في كافة المؤشرات العالمية الخاصة بالبنية التحتية. 

كما أشار إلى تجربة مصر في مضاعفة عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 128 منهم 7 جامعات دولية و12 جامعات تكنولوجية.

وأشاد بمبادرة الرئيس السيسي ’’ الرواد الرقميون‘‘لتدريب 5 آلاف شاب وشابة سنويًا عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علوم البيانات، تطوير البرمجيات.

وأكد أبو العينين أن نجاحات الشركات في مصر لم تكن لتحدث لولا دعم الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص.

وأشار الى أن ما قامت به مصر خلال السنوات الـ 10 الأخيرة هي نموذج يحتذى للعديد من الدول. 

وعرض أبو العينين تجربة مجموعة كليوباترا في التنمية مشيرا الى أنهها تجربة بدأت من قلب الصحراء المصرية لتصبح من أكبر الشركات العالمية في مجالها.


مشيرا الى أنه منذ 40 عاما قرر إقامة مصنع في وسط الصحراء في العاشر من رمضان حيث لا بنية أساسية أو تمويل أو معرفة تكنولوجية أو خطوط إنتاج، لكن توجه الدولة في هذه الفترة كان تشجيع القطاع الخاص والصناعة.

 مضيفا الى أنه نجح خلال 3 سنوات في مضاعفة انتاج المصنع 10 أضعاف ثم أنشأ مصنع بعد آخر ليصبح الآن هناك مجمع صناعي متكامل يضم 18 مصنع تصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة ويعمل به أكثر من 30 ألفا. 

وأضاف أنه وسع استثماراتها بعد ذلك الى الزراعة والسياحة والتطوير العقاري بسبب سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار الخاص حيث كانت تتاح متر الأرض للنشاط السياحي بدولار واحد مما أدى الى اجتذاب أعداد كبيرة من المستثمرين السياحيين لاستغلال مقومات السياحة الفريدة في مصر وخاصة على شواطئها على البحرين المتوسط والأحمر.

وأشار أبو العينين الى أن أفريقيا لديها ثروات هائلة، فبها 40% من معادن العالم، و30% من المعادن الحرجة اللازمة للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهي القارة الأكثر شبابا 60% من سكانها تحت سن 25 عام، ولديها أسواق ضخمة. مؤكدا أن ما تحتاجه أفريقيا هو الإدارة الجيدة لهذه الإمكانات والترويج لها.
مطالبا بالترويج لبراند جديد لأفريقيا في سوق الاستثمار العالمي وبعقد مؤتمر استثماري لأفريقيا تعرض فيه 500 فرصة استثمارية مدروسة لجذب الاستثمار العالمي اليها.. مؤكدا أن الاستثمار غير ممكن بدون توافر الامن والاستقرار والبنية التحتية وتكاليف الإنتاج المنافسة.


 

الجامعات النائب محمد أبو العينين مجموعة كليوباترا مجلس النواب إدارة مجموعة كليوباترا مبادرة الأعمال العالمية أفريقيا تطوير البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

المقبرة

دفن الرجال مع النساء في نفس المقبرة.. اعرف الحكمة من المنع

التيك توك

حكم الأرباح الناتجة عن التفاعل مع المنصات.. اعرف رأي الدين

بالصور

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد