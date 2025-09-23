شاهد | رد فعل أبو العينين لحظة اعتراف رئيس وزراء لوكسمبورج بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة لافتة، عندما قوبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري ورئيس البرلمان الأورومتوسطي ورجل الصناعة، بالتصفيق، إلى جانب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل، وذلك عقب إعلان الأخير اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

ونشرت الإعلامية إيمان أبوطالب، مقطع فيديو، عبر خاصية "البث المباشر" لتغطيتها في بودكاست السر مع إيمان، للجلسة التاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شهدت إعلان عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين.

ويأتي هذا الموقف في إطار الزخم الدولي المتنامي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشاركت الإعلامية إيمان أبوطالب في تغطية أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك، حيث قدمت سلسلة من الحلقات الخاصة لبرنامجها "السر مع إيمان"، ركزت خلالها على كواليس الاجتماعات، ورسائل القادة، وأبرز الملفات التي تصدرت جدول أعمال المنظمة الدولية.

ونقلت الإعلامية، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك عبد الله ورئيس وزراء السعودية .

كما أجرت لقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة، وسلطت الضوء على انعكاسات النقاشات الأممية على القضايا الإقليمية والعربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية والتحديات العالمية المرتبطة بالتنمية والسلام.