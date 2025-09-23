قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
برلمان

رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين - بياناً - أعلن فيه عن ترحيبه بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة من بريطانيا صاحبة وعد بلفور والبرتغال وفرنسا وكندا واستراليا وغيرهم.

وأكد أن هذه الاعترافات هي خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولي الواسع لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعترافات تؤكد على أنه لا بديل لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال تسوية سياسية تستند إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية كأساس لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والتعايش لجميع شعوب المنطقة.

وأكد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن هذا الاعترافات الدولية الواسعة بالدولة الفلسطينية على أهميتها هي خطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات وإجراءات عاجلة من المجتمع الدولي من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيد أو شرط وتبادل الرهائن والأسرى وأنه من الضروري اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل أن تصبح الدولة الفلسطينية حقيقة مادية على أرض الواقع.


كما أكد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط رفضه لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين من خلال سياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير ، وكذلك إدانته للتهجير القسري للسكان كما أدان عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مما تسبب في مجاعة ومأساة إنسانية غير مسبوقة.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين

