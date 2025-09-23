قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية

القسم الخارجي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن "وقف إطلاق النار في غزة ضروري الآن".

وأضاف أنه "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لغزة، ولا أي شيء يبرر هجوم حماس في 7 أكتوبر".

وتابع" يجب عدم التخلي عن حل الدولتين. كما يجب وقف التوسع الاستيطاني والعنف والتهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية".

وحذر جوتيريش من أن العالم يواجه اليوم نفس التحديات التي واجهها مؤسسو الأمم المتحدة قبل 80 عاما، مؤكدا أن "مبادئ الأمم المتحدة محاصرة، وركائز السلام والتقدم تتهاوى".

وقال جوتيريش إن المؤسسات متعددة الأطراف تمر بأزمة تهدد الاستقرار العالمي، مضيفًا: "دون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف، فإن العالم سيعاني من الفوضى"، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرار حاسم "لتأكيد الضرورة الحتمية للقانون الدولي".

وفي سياق متصل، ندد جوتيريش بسلوك بعض الدول التي "تتصرف وكأن قواعد القانون لا تنطبق عليها"، مؤكدا أن "الإفلات من العقاب هو أساس الفوضى"، داعيًا إلى احترام أحكام القانون الدولي وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

وفي حديثه عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، قال جوتيريش إن "الأهوال في غزة تقترب من عامها الثالث، ونطاق الموت والدمار يتجاوز أي صراع آخر"، مضيفًا أن "المجاعة أعلنت في غزة رغم الإجراءات التي طالبت بها محكمة العدل الدولية، ويجب تنفيذ هذه التدابير فورًا".

وأكد الأمين العام أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق لإحلال السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين"، مشددًا على أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو التدمير الممنهج لمقدرات حياته".

واختتم جوتيريش كلمته بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة "ليس قضية سياسية فقط، بل مسألة حياة أو موت لملايين البشر"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإعادة بناء النظام العالمي على أساس العدالة والقانون.

الأمين العام للأمم المتحدة وقف إطلاق النار في غزة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني حل الدولتين ضم الضفة الغربية إسرائيل

