مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
أخبار العالم

جيش الاحتلال يطوق مدينة غزة وارتقاء 19 شهيدا منذ فجر اليوم

غزة .. إبادة ومعاناة وتجويع
غزة .. إبادة ومعاناة وتجويع
محمد على

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه حاصر مدينة غزة وعزلها بعدما سيطر على مناطق استراتيجية من الشيخ رضوان، الكورنيش إلى صبرا وتل الهوى.

ذكرت صحف إسرائيلية، أنه وفق التقديرات، فإن أكثر من 600 ألف من سكان المدينة غادروها.

وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع، بارتقاء 19 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 15 في مدينة غزة.

 عزز الجيش الإسرائيلي قواته على مختلف الجبهات مع حلول الأعياد العبرية، واستدعى ضباطًا وطلاب دورات تدريبية عسكرية للمشاركة في القتال داخل غزة، بينما تم إرسال قوات أخرى لتعزيز التواجد في الضفة الغربية وخط التماس.
 


توغل الجيش الإسرائيلي بشكل أعمق نحو المناطق الأكثر ازدحامًا بالسكان في مدينة غزة اليوم الثلاثاء، في تذكير مؤلم لسكان غزة بأن اعتراف القوى الغربية بدولة فلسطينية لا يعني نهاية أهوال الحرب مع اقتراب الدبابات.

واصلت إسرائيل هجومها على غزة بعد يوم من تجمع العشرات من قادة العالم في الأمم المتحدة لتبني الدولة الفلسطينية.

قال مسعفون إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة غزة.

وقد لاقت إسرائيل إدانة عالمية بسبب سلوكها العسكري في غزة حيث ارتكبت فظائع في أكثر من 65 ألف فلسطيني استشهدوا جميعًا وأكثر.

جيش الاحتلال الاحتلال مدينة غزة 19 شهيدا فجر اليوم

