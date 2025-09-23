أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها

أكد المتحدث باسم مؤسسة الكرملين ديمتري بيسكوف أن الأعمال العدائية لأوكرانيا مستمرة ؛ مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتخذ تدابير فعالة لردع التهديدات.

وفي سياق آخر ؛ قال الكرملين : روسيا مستعدة للامتثال لقيود اتفاقية "ستارت الجديدة" لمدة عام، ولكنها تنتظر موقفا مشابها من قبل الولايات المتحدة.

و شدد الكرملين على أنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة موقفا مماثلا بشأن معاهدة "ستارت" فسوف يتعين اتخاذ تدابير.

كما أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن روسيا لم تقدم مقترحاتها من قبل للولايات المتحدة بشأن مصير معاهدة "ستارت".

وأضاف الكرملين : صياغة التدابير لمواصلة القيود وفقا لمعاهدة "ستارت" واضحة، ولا يوجد أي غموض.

كما اطلع الكرملين على تقارير تفيد بأن ترامب نفسه تحدث عن مبادرة "ستارت" الروسية بحسب تصريحات بيسكوف الذي أكد على أنه من المستحيل عمليا الاتفاق على وثيقة جديدة قبل انتهاء معاهدة "ستارت" الحالية.

ولفت بيسكوف إلى أنه سيتم مناقشة التعاون الدولي في مجال الذرة السلمية بشكل أو بآخر خلال المنتدى الذري العالمي.

بيسكوف حول انتهاء معاهدة "ستارت": غياب مثل هذه المعاهدات محفوف بمخاطر كبيرة.

وذكرت الكرملين أن الاتهامات الباطلة الموجهة إلى روسيا بالتورط في حوادث الطائرات المسيرة تؤدي إلى عدم أخذ التصريحات الجديدة بعين الاعتبار.

وبشأن اتهامات الدنمارك ؛ فقد صرح الكرملين قائلا : بشأن تورط روسيا المزعوم في حوادث الطائرات المسيرة لا أساس لها من الصحة.

وختم الكرملين تصريحاته قائلا : روسيا تلتزم بالقواعد الدولية عند تنفيذ رحلاتها الجوية ولا تتجاوزها.