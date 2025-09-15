الكرملين: توقف المفاوضات بشأن الصراع مع أوكرانيا ولا يوجد مرونة بموقف كييف

قال المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم "الاثنين" إن هناك توقف للمفاوضات بشأن الصراع مع أوكرانيا وهذا التوقف واضح، ولا توجد مرونة في الموقف الأوكراني، ولا استعداد من جانب نظام كييف لبدء نقاش جدي.



وأوضح دميتري - في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه لا يوجد استعداد حقيقي من جانب نظام كييف لبدء مناقشات جادة، وهناك دعوات لعقد اجتماع فوري.

وردا على سؤال حول بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قمة ثلاثية محتملة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وما إذا كانت هناك اتفاقات بشأن مثل هذا الاجتماع، أوضح أنه لا يوجد تقدم حتى الآن.

و أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا، منوها بأن هذا واضح ولا يحتاج إلى دليل، فالناتو يقدم الدعم المباشر وغير المباشر لنظام كييف.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن الجيش الروسي حرر بلدة أولغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، مشيرة إلى أنه بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 260 جنديا ودبابتين.

وأضافت أن وحدات مجموعة "الجنوب" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائرها أكثر من 260 جنديا ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة حرب مضادة للبطارية ومستودعين للذخيرة، كما استهدفت مجموعة "الغرب" الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تسع محطات حرب إلكترونية وتسعة مستودعات ذخيرة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 150عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وخمسة مستودعات مواد، موضحة أن مجموعة القوات "المركز" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 460 جنديا ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية.

وأضافت أن الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149منطقة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 82 طائرة مسيرة أوكرانية.