وصول عدد من رؤساء الدول العربية للدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

وصل إلى الدوحة، اليوم /الأثنين/، عدد من المسؤولين ورؤساء الدول العربية و الإسلامية؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، المقرر عقدها في الدوحة اليوم .



وأفادت وكالة الأنباء القطرية"قنا"، بوصول الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة، كما وصل رئيس جمهورية طاجيكستان الرئيس إمام علي رحمان، مشيرة لوصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، و رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الرئيس العماد جوزاف عون ، كما وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان ، كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد .



ويناقش المشاركون بالقمة سبل تعزيز التضامن العربي والإسلامي والدفع بالعمل العربي والإسلامي المشترك نحو آفاق أوسع في ظل التحديات الراهنة..وسوف يلقى الزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية كلمات خلال القمة تتناول تطورات الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التضامن العربي والإسلامي.