مدبولي: المنيا أول محافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية
مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
أخبار العالم

وصول عدد من رؤساء الدول العربية للدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

أ ش أ

 وصل إلى الدوحة، اليوم /الأثنين/، عدد من المسؤولين ورؤساء الدول العربية و الإسلامية؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، المقرر عقدها في الدوحة اليوم .


وأفادت وكالة الأنباء القطرية"قنا"، بوصول الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة، كما وصل رئيس جمهورية طاجيكستان الرئيس إمام علي رحمان، مشيرة لوصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، و رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الرئيس العماد جوزاف عون ، كما وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان ، كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد .


ويناقش المشاركون بالقمة سبل تعزيز التضامن العربي والإسلامي والدفع بالعمل العربي والإسلامي المشترك نحو آفاق أوسع في ظل التحديات الراهنة..وسوف يلقى الزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية كلمات خلال القمة تتناول تطورات الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التضامن العربي والإسلامي. 

الدوحة القمة العربية

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

