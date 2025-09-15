كوريا الشمالية تندد بتكرار إدعاء واشنطن بشأن نزع السلاح النووي في اجتماع دولي

نددت كوريا الشمالية، بتكرار ادعاء الولايات المتحدة غير المنطقي بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في اجتماع دولي.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية في بيونج يانج، أن ذلك جاء في بيان البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمة الدولية في فيينا عاصمة النمسا، الذي أدانت فيه الولايات المتحدة لتناولها برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية في جلسة عقدتها مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت البعثة: "ندين ونرفض بشدة العمل الاستفزازي الذي قامت به الولايات المتحدة بالكشف مرة أخرى عن نيتها العدائية الثابتة ضد كوريا الشمالية، ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء العواقب السلبية التي قد تترتب على ذلك".



وأضافت أنه في الوقت الذي تندد فيه واشنطن بامتلاك الشمال لأسلحة نووية وتصفه بأنه غير قانوني، فإن الولايات المتحدة هي من تقوض نظام منع الانتشار النووي الدولي من خلال تعزيز أسلحتها النووية بشكل جذري.



وذكرت أن "وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية، تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، وهذا الوضع أصبح لا رجعة فيه"، مشيرة إلى أنها ستعارض وسترفض بشكل قاطع أي محاولة لتغيير وضعها الحالي.