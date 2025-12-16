الأنبا أنجيلوس يترأس قداس تدشين كنيسة مارمرقس بشبرا ويرسم 18 شماسا| صور

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بشبرا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التجديد والترميم التي شهدتها الكنيسة مؤخرًا، بحضور الآباء الكهنة وشعب الكنيسة المبارك، في أجواء روحانية مملوءة بالفرح والابتهاج والصلوات.

رسامة شمامسة

وخلال القداس الإلهي، قام نيافته برسامة 18 شماسًا في رتبة إيبوذياكون، في طقس كنسي مفرح، شارك فيه آباء الكنيسة والشمامسة الجدد وأسرهم، إلى جانب عدد كبير من خدام الكنيسة.

وأكد الأنبا أنجيلوس في كلمته أهمية تجديد الكنيسة وتحديثها كعلامة على الحياة الروحية المتجددة، ولكي تُسلَّم للأجيال القادمة في أبهى صورة، مشيرًا إلى أن الكنيسة بعد اكتمال أعمال الترميم ستصبح جديدة كليًا، والله قادر على استكمال عمله.