عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
أخبار العالم

وزيرة فلسطينية توجه نداء عاجلا للعالم لإنقاذ المرأة في قطاع غزة

منى الخليلي- وزيرة شئون المرأة الفلسطينية،
أ ش أ

 ناشدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، اليوم "الإثنين" المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للإسراع في توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية التي تتكبد الكثير نتيجة مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت الخليلي، إلى خطورة وضع النساء والفتيات في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 20 ألف امرأة. 


وقالت الخليلي، في تصريح لقناة (سي جي تي ان) الصينية: "إن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تشهد إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم، فقدت على إثرها جميع أنواع الخصوصية الخاصة بالنساء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف جميع مناحي الحياة".

واستنكرت الوزيرة الفلسطينية مواصلة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، مطالبة باتخاذ إجراء عاجل وفوري لوقف الإمعان الإسرائيلي غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن 73 % من الضحايا والمصابين بغزة من النساء والأطفال.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المعنية بحماية المرأة في جميع أنحاء العالم، وترجمتها على أرض الواقع في فلسطين المحتلة خاصة في ظل استمرار هذا العدوان. 

وأكدت الخليلي أن الحكومة الفلسطينية تولي وضع الفتيات والنساء في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص كل الاهتمام من خلال إعداد خطة وطنية لمعالجة كل التعديات التي عكستها الحرب على المرأة في القطاع.

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

