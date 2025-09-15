وزيرة فلسطينية توجه نداء عاجلا للعالم لإنقاذ المرأة في قطاع غزة

ناشدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، اليوم "الإثنين" المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للإسراع في توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية التي تتكبد الكثير نتيجة مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت الخليلي، إلى خطورة وضع النساء والفتيات في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 20 ألف امرأة.



وقالت الخليلي، في تصريح لقناة (سي جي تي ان) الصينية: "إن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تشهد إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم، فقدت على إثرها جميع أنواع الخصوصية الخاصة بالنساء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف جميع مناحي الحياة".

واستنكرت الوزيرة الفلسطينية مواصلة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، مطالبة باتخاذ إجراء عاجل وفوري لوقف الإمعان الإسرائيلي غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن 73 % من الضحايا والمصابين بغزة من النساء والأطفال.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المعنية بحماية المرأة في جميع أنحاء العالم، وترجمتها على أرض الواقع في فلسطين المحتلة خاصة في ظل استمرار هذا العدوان.

وأكدت الخليلي أن الحكومة الفلسطينية تولي وضع الفتيات والنساء في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص كل الاهتمام من خلال إعداد خطة وطنية لمعالجة كل التعديات التي عكستها الحرب على المرأة في القطاع.