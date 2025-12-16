رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد المركز الطبي لرعاية العاملين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المركز الطبي التابع للشركة، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم منظومة الرعاية الصحية للعاملين، حيث اطمأن خلال الجولة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

ووجه بضرورة توفير الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بكافة مواقع الشركة بما يشمل المستشفيات، ومراكز الأشعة والتحاليل، والصيدليات، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد حفناوي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تولي اهتماماً بالغاً بنشر ثقافة الوعي المائي بين المواطنين، وحثهم على ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار «رؤية مصر 2030».

وأوضح رئيس الشركة أن الأنشطة التوعوية التي تنفذها الشركة تنوعت ما بين ندوات توعوية، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للأطفال، إلى جانب توزيع مطبوعات توعوية تحمل رسائل إرشادية حول أهمية ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن التعريف بالقطع الموفرة للمياه ودورها في تقليل الاستهلاك.

وأشار رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن الأنشطة التوعوية تم تنفيذها بالتعاون مع رجال الدين، حيث استهدفت دور العبادة المختلفة. فقد تم تنظيم ندوة تثقيفية بمسجد خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، مؤكداً أن التعاون مع الأئمة يسهم في إيصال رسائل التوعية المائية بشكل مؤثر وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين.

كما تضمن التعاون المشترك مع منطقة وعظ الأزهر بالجيزة لقاء مسؤولي التوعية بعدد من الوعاظ لبحث آليات تعزيز مفهوم الوعي المائي وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين، مؤكداً الدور الفعّال للوعاظ في نشر الرسائل التوعوية داخل المجتمع.

وفي إطار التعاون مع الكنيسة المصرية، نفذ فريق التوعية ندوات توعوية بعدد من الكنائس، شملت كنيسة العذراء بإمبابة، وكنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالوراق، وكنيسة مارينا بإمبابة، مؤكداً حرص الشركة على التعاون مع جميع الجهات الدينية لنشر ثقافة الوعي المائي بين المواطنين.

وفي ضوء حرص الشركة على تعزيز دورها المجتمعي والتواصل مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وبالتعاون مع دار ياسمينا، نفذ فريق التوعية عدداً من الأنشطة الهادفة إلى تنمية المهارات والسلوكيات الإيجابية، من خلال تقديم رسائل مبسطة توضح السلوكيات الصحيحة والخاطئة في التعامل مع المياه.

كما استقبلت محطة مياه إمبابة عدداً من الزيارات الميدانية لوفود من كلية التمريض بجامعة عين شمس والمعهد الفني للتمريض بالوراق، بهدف التعرف على مراحل تنقية المياه، والاطلاع على الجهود المبذولة لضمان توفير مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد المهندس محمد حفناوي أهمية تكاتف الجهود وتعزيز الشراكات المجتمعية بين مختلف المؤسسات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مشدداً على أن الدور التوعوي والمجتمعي الذي تقوم به الشركة يمثل ركيزة أساسية في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل نقطة مياه.

الصرف الصحي مياه الشرب مياه الصرف الصحي

