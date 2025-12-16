رئيس شركة مياه مطروح يشدد على أولوية إجراء الصيانة الدورية للمحطات

تفقد العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال جولة تفقدية موسعة أبرز محطات إنتاج المياه في المحافظة، وذلك لضمان كفاءتها التشغيلية والتزامها بأعلى معايير الجودة.

وتركزت الجولة على مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة (1، 2، 3)، والتي تعد من أهم مصادر التزويد المائي لمدينة مرسي مطروح، .

حيث اطلع على تفاصيل التشغيل والتقنيات المستخدمة في التحلية. كما تفقد محطة تنقية مياه جنوب العلمين، والتي تخدم مساحات واسعة من المحافظة.

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح،، خلال لقائه مديري الإدارات والعاملين بالمحطات، على أولوية إجراء الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات والوحدات، لضمان استمرارية العمل دون انقطاع، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى أقصى طاقتها التشغيلية المخططة.

من الجدير بالذكر أن مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة (1، 2، 3) يعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مكعب يومياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة تنقية مياه جنوب العلمين 160 ألف متر مكعب يومياً، مما يجعلهما ركيزتين أساسيتين في منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولة في سياق المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قيادات الشركة، لضمان توفير خدمة مياه شرب ذات جودة عالية وبشكل مستدام لتحقيق رضا المواطنين بمحافظة مطروح.