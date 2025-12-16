قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس شركة مياه مطروح يشدد على أولوية إجراء الصيانة الدورية للمحطات

رئيس شركة مياه مطروح خلال الجولة
رئيس شركة مياه مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

 تفقد  العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال جولة تفقدية موسعة  أبرز محطات إنتاج المياه في المحافظة، وذلك لضمان كفاءتها التشغيلية والتزامها بأعلى معايير الجودة.

وتركزت الجولة على مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة (1، 2، 3)، والتي تعد من أهم مصادر التزويد المائي لمدينة مرسي مطروح، .

حيث اطلع  على تفاصيل التشغيل والتقنيات المستخدمة في التحلية. كما تفقد محطة تنقية مياه جنوب العلمين، والتي تخدم مساحات واسعة من المحافظة.

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح،، خلال لقائه مديري الإدارات والعاملين بالمحطات، على أولوية إجراء الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات والوحدات، لضمان استمرارية العمل دون انقطاع، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى أقصى طاقتها التشغيلية المخططة.

من الجدير بالذكر أن مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة (1، 2، 3) يعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مكعب يومياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة تنقية مياه جنوب العلمين 160 ألف متر مكعب يومياً، مما يجعلهما ركيزتين أساسيتين في منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولة في سياق المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قيادات الشركة، لضمان توفير خدمة مياه شرب ذات جودة عالية وبشكل مستدام لتحقيق رضا المواطنين بمحافظة مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 1030 قتيلا و206 مفقودين

الاتحاد الأوروبي ولبنان

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي

الأمن الفيدرالي الروسي

روسيا.. إحباط عملية تخريب في خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد