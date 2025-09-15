عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات







قامت الشرطة الإسرائيلية بعملية تفتيش لمقر مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية في الاحتلال ماي جولان اليوم الاثنين.

فتشت الشرطة المكتب واستدعتها للاستجواب في قضية فساد.

يأتي ذلك على خلفية ملاحقة لمساعدة للوزيرة حيث داهمت منزل أحد مساعدي الوزيرة ليتبين وجود مزرعة مخدرات داخل المنزل بكميات كبيرة.

وزرع المساعد المخدرات وذلك على خلفية قضية الاحتيال والفساد المالي.



وجاءت مداهمة منزل وزير المساواة الاجتماعية ذلك في إطار التحقيق في شبهات تلقي أموال بطريقة احتيالية واستخدام أموال عامة لاحتياجات خاصة والتوظيف الوهمي في وزارة المساواة الاجتماعية.

وأُلقي القبض صباح اليوم على أحد المشتبه بهم، وهو محامٍ متورط في القضية، وكان سابقًا مساعدًا برلمانيًا لجولان، ويُشتبه بضلوعه في دور محوري في قضية الفساد، كما اعتقلت الشرطة مشتبهين آخرين وأجرت عدة عمليات تفتيش.

واحتجزت الشرطة 5 مشتبه بهم للتحقيق معهم صباح اليوم، بالإضافة إلى اعتقال المحامي نفسه.