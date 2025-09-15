تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات

يعتزم نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، تقديم تشريع على خلفية اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، لحث الحكومة الفيدرالية على اتخاذ خطوات نحو استخدام الطائرات المسيرة لوقف حوادث مماثلة.

وقال النائب ريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك)، لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إنه يعتزم تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع يُوجه وزارة الأمن الداخلي لدراسة جدوى نشر طائرات مسيرة لتأمين الفعاليات العامة ومنع محاولات الاغتيال.



وأضاف: "المنطق السليم يُملي تسخير تكنولوجيا الطائرات المسيرة لمسح كل مبنى مرتفع في خط رؤية مُحدد للهدف".

وتابع توريس: "إذا كانت الطائرات المسيرة قادرة على الكشف المُبكر عن محاولات الاغتيال ومنعها، فلماذا لا نستخدمها؟ من الأفضل أن تكون لدينا أعين يقظة في السماء بدلا من أن نبقى غافلين عن القتلة المحتملين".

وقد أدى إطلاق النار على تشارلي كيرك، الذي يأتي بعد عام واحد فقط من محاولات اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى دفع المُشرعين للبحث عن سُبل لحماية الشخصيات السياسية البارزة - بما في ذلك أنفسهم - من الخطر.

وكانت حادثة إطلاق النار التي تعرض لها ترامب قد أدت إلى المطالبة بتعزيز الأمن لحماية عناصر الخدمة السرية. إلا أن حادثة إطلاق النار الأخيرة أثارت نقاشا أوسع حول كيفية حماية حتى أولئك الذين لا يحملون منصبا حكوميا من العنف السياسي.

