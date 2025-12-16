قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

لدعم حقوق الطفل والأسرة.. محافظ أسيوط ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقرا جديدا

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقرًا جديدًا لفرع المجلس لدعم حقوق الطفل والأسرة
محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقرًا جديدًا لفرع المجلس لدعم حقوق الطفل والأسرة
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، مقر فرع المجلس بالمحافظة، في خطوة تستهدف تيسير وصول آليات الحماية والرعاية للأطفال في مواقعهم، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية التدخل، وتعزيز منظومة حماية الطفل على المستوى المحلي.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور سمير أبو ريا مدير المبادرة الوطنية لتمكين الطفل واستشاري المجلس، والدكتورة هناء السيد مدير برنامج صحة الفتاة، وعمرو أحمد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وهشام الخطيب مدير برنامج فروع المجلس، وعلي عبد العال مدير عام الإعلام بالمجلس.

كما شهد الفعالية الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة، وحسني رجب الطويل المشرف العام على فرع المجلس بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الجهات الشريكة، وسفراء الأطفال بالمجلس، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

الغرفة الصديقة للطفل

وعقب قص الشريط إيذانًا بالافتتاح، تفقد المحافظ ورئيسة المجلس أقسام الفرع والمكاتب الإدارية والغرفة الصديقة للطفل، كما اطلعا على ورشة عمل عن المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بعنوان "بكرة بينا"، والتي نفذت بالتعاون مع الوحدة العامة لحماية الطفل.

كما عقد لقاء موسع مع ممثلي الجهات الشريكة والمعنية، استهل بالسلام الجمهوري، تلاه عرض قدمه حسني رجب المشرف العام على الفرع، تناول خلاله دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأبرز الأنشطة والجهود التي جرى تنفيذها بفرع أسيوط خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر دعمه الكامل لفرع المجلس بالمحافظة، تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به في حماية ورعاية الأطفال والأسر، ونشر الوعي المجتمعي، وتمكين الأطفال من خلال المبادرات والأنشطة المتنوعة، بما يسهم في تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. ودعا المحافظ جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأبناء المحافظة إلى تكثيف التعاون والتكامل مع المجلس لخدمة قضايا الطفولة.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح مقر الفرع يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لما يقوم به من دور محوري في حماية الأطفال والأسر، وتمكين الأمهات اجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفير بيئة صحية وآمنة ومحفزة لنمو الأطفال وبناء شخصيتهم وفق المواثيق الوطنية والدولية.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بافتتاح فرع المجلس بالمحافظة، مؤكدًا أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضايا الأسرة المصرية والطفولة، ودعم وصول الخدمات للأطفال والأسر بكفاءة أعلى، والتصدي لكافة أشكال العنف والانتهاكات، وتطوير البرامج والسياسات بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسيوط على دعمه لإنشاء فرع المجلس بالمحافظة، مؤكدة أن هذا الافتتاح يمثل إضافة مهمة ومنارة جديدة لخدمة أطفال وأمهات أسيوط، ودعم حقوقهم في الحماية والرعاية والتنمية. كما وجهت الشكر لكافة الجهات الشريكة من وزارات وهيئات وأجهزة تنفيذية ومؤسسات مجتمع مدني، مثمنة جهودهم في تجسيد روح العمل الوطني المشترك.

وأوضحت رئيسة المجلس أن افتتاح الفرع يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وامتدادًا لرسالة المجلس في الوصول إلى كل طفل وطفلة في الريف والحضر، مشددة على أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة. واستعرضت عددًا من المبادرات الوطنية التي ينفذها المجلس، من بينها مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات، ومبادرة «بُكرة بينا» لتمكين الأطفال، وحملة «واعي وغالي» لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية، تقديرًا للجهود المبذولة دعمًا لحقوق الطفل وبناء جيل واعي وقادر على المشاركة في تنمية الوطن.

