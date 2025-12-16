قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يدعو النشء والشباب للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير 2026

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أصحاب المواهب من النشء والشباب بالمحافظة إلى المشاركة في الدورة السادسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2026، والتي تقام تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة في دعم المبدعين الصغار، واكتشاف الطاقات الواعدة في مختلف المجالات.

 تنمية الوعي الثقافي والإبداعي لدى الأطفال

وأوضح محافظ أسيوط، أن آخر موعد للتسجيل في المسابقة 31 ديسمبر 2025، تحت إشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، وعلى مستوى الجمهورية، وذلك للفئة العمرية من 5 سنوات وحتى 18 سنة، بهدف تنمية الوعي الثقافي والإبداعي لدى الأطفال والشباب وتحفيزهم على الابتكار، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية بناء الإنسان المصري.

رعاية النشء والشباب الموهوبين

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر ، أن الجائزة تعد إحدى المبادرات الثقافية المهمة التي تسهم في رعاية النشء والشباب الموهوبين، وتشجيعهم على التعبير عن إبداعاتهم في مجالات الأدب والفنون والابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأشار المحافظ ، إلى أن الجائزة تنقسم إلى فئتين عمريتين؛ الفئة العمرية الأولى، من 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية، من فوق 12 حتى 18 سنة، ويمنح لكل فئة عمرية جائزتان في كل فرع، ليصل إجمالي الجوائز إلى أربع جوائز في كل فرع، بقيمة 40 ألف جنيه مصري لكل جائزة، بالإضافة إلى درع الجائزة وشهادة تقدير.

وأوضح محافظ أسيوط، أن من أبرز شروط التقدم للجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، محمود السيرة حسن السمعة، وألا يتجاوز سنه 18 عامًا في أول يوم لفتح باب التقدم، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في الفئة العمرية ذاتها، مع الالتزام بالفئة العمرية المعلنة، وتقديم الأعمال باللغة العربية فقط، وعدم التقدم بالعمل نفسه لأي جائزة أو مسابقة أخرى، أو أن يكون قد سبق فوزه بجائزة سابقة.

وأضاف أن المسابقة لا تتيح التقدم في أكثر من فرع واحد، مع السماح بالأعمال الجماعية فقط في فرعي التطبيقات والمواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية، وبحد أقصى ثلاثة أشخاص، على أن تحدد نسب المشاركة كتابة، بينما تستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع، كما تستبعد إداريًا الأعمال التي لا تستوفي شروط الجائزة.

وأشار إلى أن عملية التحكيم تتم على مرحلتين؛ الأولى لفرز الأعمال المقدمة، والثانية للأعمال المصعدة، وتشمل مقابلة شخصية للمتقدمين لمناقشة الأعمال المقدمة بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويستثنى من ذلك المقيمون خارج مصر حيث تجرى المقابلات معهم عبر الإنترنت، مؤكدًا أن التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز الاطلاع عليه.

وشدد أبوالنصر على أنه في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم، يتم استبعاد المتقدم وسحب الجائزة حال الحصول عليها، مع حرمانه من التقدم للجائزة مرة أخرى، لافتًا إلى أن التقدم يظل ساريًا في حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية.

ودعا محافظ أسيوط، الراغبين في المشاركة إلى التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجائزة (www.ckp.eg)، وللاستعلام يمكن الدخول على صفحة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" على موقع فيسبوك، أو التواصل عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم (01559919944)، مؤكدًا دعم محافظة أسيوط الكامل للمواهب الشابة وتشجيعها على المشاركة الفاعلة وتمثيل المحافظة بصورة مشرفة على مستوى الجمهورية.

أسيوط المواهب النشء والشباب جائزة الدولة للمبدع الصغير رئيس الجمهورية إنتصار السيسي

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

