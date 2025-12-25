البافانا بافانا كعبه عالي.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا

يستعد منتخب مصر في لمواجهة جنوب افريقيا مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.



وفاز منتخب مصر الوطني بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.



تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا

التقى منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في 12 مواجهة وكان التفوق الأكبر من نصيب جنوب أفريقيا أمام الفراعنة الكبار.



حقق منتخب جنوب إفريقيا 7 انتصارات فيما امتلك منتخب مصر في جعبته 4 انتصارات وانتهت مباراة واحدة بين مصر وجنوب إفريقيا بالتعادل.



خاض المنتخبين بـ أمم إفريقيا 3 مباريات فاز خلالها الفراعنة الكبار فى مباراتين بـ الكان وخسارة وحيدة.



مواجهات منتخب مصر وجنوب إفريقيا كانت الأولى في دور المجموعات لنسخة عام 1996، ونجح الفراعنة الكبار في تحقيق الفوز بهدف سجله أحمد الكاس.



وفي نسخة 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، التقى المنتخبان مجددًا، وتمكن الفراعنة من حسم المواجهة بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد حسن وطارق مصطفى، قبل أن يتوج منتخب مصر بلقب البطولة.



أما آخر مواجهة بين المنتخبين في أمم أفريقيا، فحملت ذكرى غير سعيدة للفراعنة، بعدما فاز منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليقصي منتخب مصر من دور الـ16 لنسخة 2019، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ووسط جماهيره.



ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.



يعقد اليوم الخميس حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مؤتمرا صحفيا حول مباراة الفراعنة وجنوب إفريقيا للحديث عن كافة التفاصيل الفنية والاستعدادات الخاصة بلقاء الغد المرتقب في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2025.



ويواصل منتخب مصر استعدادته لمواجهة جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا وهي المباراة التي تقام غدا الجمعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.



قائمة منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحـي



وخط الدفاع: محمد هاني وأحمد عيـد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح



وخط الوسط: مروان عطيـة وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي



وفي خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.



