بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن طريقة اللعب 4-1-2-3 تُعد الأنسب لمنتخب مصر خلال مواجهته المرتقبة أمام جنوب أفريقيا، لما توفره من تأمين قوي لمنطقة وسط الملعب وتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

منتخب مصر

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن التشكيل الأساسي للفراعنة يجب أن يكون قريبًا من تشكيل المباراة السابقة، مع إجراء تعديل وحيد يتمثل في استبدال حسام عبد المجيد والدفع برامي ربيعة بدلًا منه، نظرًا لما يمتلكه الأخير من خبرات كبيرة في مثل هذه المباريات.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن حسام عبد المجيد يحتاج إلى التركيز على الأخطاء التي وقع فيها خلال اللقاءات الماضية، والعمل على تصحيحها خلال الفترة المقبلة، حتى يعود بصورة أفضل ويقدم الإضافة المنتظرة للمنتخب الوطني.