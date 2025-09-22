الكرملين": روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم /الاثنين/، أن الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو حل الدولتين، مشددًا على أن روسيا تدعم ذلك.

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "نبقى ملتزمين بقرارات مجلس الأمن الأساسية، ونبقى ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال حل الدولتين. ولذلك، يبقى هذا النهج نهجنا، نعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع المعقد والقديم".

وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".

وشهد يوم أمس ، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.

وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.

