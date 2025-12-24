عازفة الأورج مها عبدالمؤمن تعلن اعتزال مجال الأفراح خلال أداء مناسك العُمرة

أعلنت عازفة الأورج مها عبد المؤمن، اعتزال مجال الأفراح، خلال تواجدها بالحرم المكي، أثناء أداء مناسك العمرة.

وقالت مها عبد المؤمن في فيديو شاركته عبر حسابها على فيسبوك: “الحمد لله بعد صلاة استخارة بعلن اعتزالي مجال الأفراح من أمام الكعبة، ولكن هكون مع متابعيني في محتوى آخر”.

مها عبد المؤمن عازفه فلكلورية من اللون الشعبى الصاخب، تشعل الأفراح والحفلات التى تقام فى الشوارع فهي عازفة موهوبة على آلة الأورج، ورثت موهبتها الفنية أبًا عن جدًا، حيث ذاع صيت عائلتها فى هذا المجال.

اعتبرها البعض من نساء مصر المكافحين، لقدرتها على عزف آلة يحترفها الرجال بشكل كبير، إضافة إلى قدرتها على العزف وسط كم هائل من البشر في الافراح الشعبية في الشارع.