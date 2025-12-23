الأنبا أنجيلوس يزور بيت ضيافة الشهيد مارجرجس والأنبا إبرام ويشارك نزلاءه فرحة العيد ورأس السنة

تبارك بيت ضيافة الشهيد مارجرجس والأنبا إبرام، اليوم، بزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، وبرفقته قدس أبونا كيرلس كمال، المشرف الروحي عن الخدمة.

أهمية الاستمرار في الخدمة

وترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بالبيت، وقدم التهنئة للمسنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وسط أجواء مملوءة بالمحبة والفرح والبركة.

وعقب القداس، حرص نيافته على قضاء وقت أبوي مع النزلاء، مطمئنًا على أحوالهم ومشاركًا إياهم فرحة العيد، كما نقل لهم محبة الكنيسة واهتمامها الدائم بهم.

كما اجتمع نيافته مع إدارة الدار لتفقد سير العمل والخدمات المقدمة، ومتابعة منظومة الرعاية، مشيدًا بالجهود المبذولة ومؤكدًا على أهمية الاستمرار في الخدمة بروح المحبة والأمانة.