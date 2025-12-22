قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية يلتقي الكهنة والرهبان والراهبات للاحتفال ببدء زمن الميلاد

المطران كلاوديو لوراتي
المطران كلاوديو لوراتي
ميرنا رزق

التقى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الكهنة والرهبان والراهبات، للاحتفال ببدء زمن الميلاد المجيد، وذلك بمقر النيابة الرسولية، بالإسكندرية.

مجمع نيقية 

جاء اللقاء أيضًا في إطار معايشة الكنيسة ليوبيل حجاء الرجا، وتزامنًا مع ذكرى مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية، حيث شهد الاجتماع محاضرة ألقاها الأب ميلاد صدقي اللعازري حول "تاريخ ومعاني مجمع نيقية".

تضمن اليوم أيضًا كلمة الأب فليب فرج الله، الخادم الإقليمي الجديد للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر عن "المئوية الثامنة لانتقال القديس فرنسيس الآسيزي".

واختتم اللقاء بتبادل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، مؤكدين جميعًا وحدة العائلة الكنسية، والتزامها بالمعايشة الروحية للمناسبات الدينية الكبرى.

المطران كلاوديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية بمصر الكهنة الميلاد مجمع نيقية الكنسية

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة للهيئة

هيبة يتفقد أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة للهيئة

الإسكان

بالمزاد العلني.. "الإسكان" تُعلن بيع محال تجارية وأراضٍ بأنشطة حرفية وصيدليات بـ4 مدن جديدة

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

