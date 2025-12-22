مطران الكنيسة اللاتينية يلتقي الكهنة والرهبان والراهبات للاحتفال ببدء زمن الميلاد

التقى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الكهنة والرهبان والراهبات، للاحتفال ببدء زمن الميلاد المجيد، وذلك بمقر النيابة الرسولية، بالإسكندرية.

مجمع نيقية

جاء اللقاء أيضًا في إطار معايشة الكنيسة ليوبيل حجاء الرجا، وتزامنًا مع ذكرى مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية، حيث شهد الاجتماع محاضرة ألقاها الأب ميلاد صدقي اللعازري حول "تاريخ ومعاني مجمع نيقية".

تضمن اليوم أيضًا كلمة الأب فليب فرج الله، الخادم الإقليمي الجديد للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر عن "المئوية الثامنة لانتقال القديس فرنسيس الآسيزي".

واختتم اللقاء بتبادل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، مؤكدين جميعًا وحدة العائلة الكنسية، والتزامها بالمعايشة الروحية للمناسبات الدينية الكبرى.