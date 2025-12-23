الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي تذكار نياحة البابا خرستوذولوس البطريرك السادس والستين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الموافق الرابع عشر من شهر كيهك القبطي، بذكرى نياحة البابا خرستوذولوس البطريرك السادس والستين من بطاركة الكرازة المرقسية.

نياحة البابا خرستوذولوس

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، إن البابا خرستوذولوس تنيَّح في مثل هذا اليوم من سنة 794 للشهداء، الموافق 1077م، بعد خدمة رعوية امتدت إحدى وثلاثين سنة على الكرسي المرقسي.

وأضاف السنكسار أن البابا خرستوذولوس وُلِد وتربَّى ببلدة تُسمى بورا، ثم ترهَّب بدير البرموس، حيث قضى عدة سنوات نال خلالها رتبة الكهنوت، قبل أن ينفرد في صومعة على شاطئ البحر بسنجار، وعُرف حينها بالحبيس.

وأوضح السنكسار أنه عقب اختياره بطريركًا، اهتم ببناء عدد من الكنائس الجديدة بالإسكندرية، وإصلاح ما تخرب منها، كما قام برسامة عدد من الكهنة والشمامسة، وكتب الرسائل البابوية التي حث فيها الشعب على التمسك بالصوم والصلاة والمواظبة على القداسات والتناول، إلى جانب وضع واحد وعشرين قانونًا لتنظيم حياة الكنيسة في ظل الظروف القائمة آنذاك.

وأشار السنكسار إلى أن البابا خرستوذولوس رأى في أول زيارة له للقاهرة ضرورة نقل المقر البابوي من الإسكندرية إلى القاهرة، فاتخذ كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة مقرًا له، كما جدّد كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين.

واختتم السنكسار بأن البابا جال أنحاء البلاد مفتقدًا أحوال الكنائس، ورسم أسقفًا للنوبة، واحتمل تجارب كثيرة من الحكام بصبر وشكر، حتى تنيَّح بسلام، ودُفن بكنيسة المعلقة، ثم نُقل جسده فيما بعد إلى دير القديس مكاريوس ببرية شيهيت.

كتاب السنكسار الكنسي

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.