عمل ماكياچ بنتي في فرحها.. إسعاد يونس تنعى محمد عبدالحميد بكلمات مؤثرة

نعت الإعلامية إسعاد يونس، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.



وكتبت إسعاد يونس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك :حبيبي يا محمد، في أمان الله يا حبيبي، محمد اشتغل معايا وهو لسه بشورت، كان مساعد خاله الماكيير العظيم محمد عشوب، وكبر في وسطنا، وأصبح أستاذ كبير، وهو اللي عمل ماكياچ بنتي في فرحها، لا إله إلا الله، الوداع يا حبيبي.

و كان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد تلقي عزاء والده الماكيير محمد عبد الحميد غداً الأربعاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بقاعة الوهاب.



الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".