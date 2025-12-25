تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

أكد الإعلامي محمد شبانة أن حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بنسبة تصل إلى 98%، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن اللاعب وقّع بالفعل على عقود انضمامه للأهلي، وحصل على جزء من مستحقاته المالية، والتي بلغت نحو نصف مليون دولار، مشيرًا إلى أن انتقاله بشكل رسمي سيكون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأوضح أن النادي الأهلي تقدم بعرض مالي قيمته 30 مليون جنيه لضم اللاعب، بينما طلب نادي بتروجت الحصول على 35 مليون جنيه، إلى جانب استعارة بعض لاعبي الأهلي، حيث تم طرح اسمي أحمد رضا ومحمد عبد الله ضمن الأسماء المرشحة للإعارة، إلا أن المدير الفني مارسيل كولر أبدى تحفظه على رحيل الثنائي.

وأضاف شبانة أن هناك مقترحًا آخر يتضمن دخول لاعب في مركز حراسة المرمى ضمن الصفقة، بجانب مصطفى العش، في إطار محاولات الوصول لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وأشار إلى أن الإيفواري إبراهيما دياباتي أصبح قريبًا هو الآخر من الانضمام للأهلي، في ظل تحركات مكثفة من إدارة النادي لدعم الخط الهجومي.

وأوضح أن الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجمين اثنين، حتى وإن كانا محترفين، على أن يكون أحدهما لاعبًا فلسطينيًا، مع حسم صفقة المهاجم بشكل نهائي قبل يوم الأحد المقبل، بعدما أنهى النادي بالفعل ثلاث صفقات خلال الأيام الماضية.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن سيد عبد الحفيظ عاد مؤخرًا من رحلة خارجية، ويعمل حاليًا على تجهيز صفقتين هجوميتين جديدتين.