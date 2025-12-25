حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن

علق الفنان حمزة العيلي، على تصريحات الإعلامية ياسمين عز التي أطلقتها مؤخرا وهاجمت فيها الفنان محمد صبحي.



وكتب العيلي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عاوز بس أوضح للناس المحترمين المهتمين بما أكتب إني مش لازم أعلق على كل حاجة بتحصل وأغلب الوقت بكون في شغلي وبيفوتني حجات كتير لو اتكلمت بعدها لا هتزود ولا هتنقص ولكن عشان في ناس كتير بعتتلي عن موضوع الأستاذ والفنان والنجم الكبير المثقف المدرسة محمد صبحي واني ليه ساكت”.

وتابع: " مبدأياً في وطن عربي كامل غير المصريين بيردوا على أي تافه تطاول على الأستاذ اللي ياما أمتعنا بفنه وعلمنا قيم جميلة ويكفي يوميات ونيس عاوز بس أقول حاجة".

واختتم: “احنا في زمن كله فتن وزادت بشكل مرعب وإيه الغاية أو الهدف من حدوثها .. اللّٰه أعلم احنا المفروض كلنا إخوة وجايين الأرض نعمر مش نخرب واللي جواه خير بيقدمه ربنا هيكرمه واللي جواه شر وبينشره هيتردله”.

وكانت قد افتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة يوم الجمعة الماضي، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، بالحديث عن أزمة الفنان محمد صبحي وهجومه على المملكة العربية السعودية.

لما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة يا محمد صبحي الزم حدودك

وقالت ياسمين عز،: "لو عايز تقول رأيك الفني قول أو غير الفني قول لكن تتجاوز ده غير مقبول، ولما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة المملكة العربية السعودية يا محمد صبحي الزم حدودك".

وأضافت ياسمين عز،: "يا محمد صبحي اعرف بتقول إيه، وأنت بتتكلم عن أطهر بقاع الأرض، اللي كان فيها الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-، وأرض الإسلام وقِبلة 2 مليار مسلم".

وواصلت ياسمين عز،: "محتاج تعرف بتقول إيه ومش بتقول إيه، وخليك شريف في خصومتك، وكفاية محاولات لتشتيت الانتباه عن مشكلة السائق".