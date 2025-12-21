احنا رايحين على فين.. رولا خرسا تهاجم مقدمة برامج بسبب محمد صبحي

علقت الإعلامية رولا خرسا، على تصريحات الإعلامية ياسمين عز التي أطلقتها مؤخرا وهاجمت فيها الفنان محمد صبحى.

وكتبت خرسا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أعلن تضامني واحترامي للفنان محمد صبحي ورفض اي تطاول عليه، عيب اوي اما رمز زي محمد صبحي يهان بهذه الطريقة، وانا مقدرش اسكت اما اشوف غلط واهانة".

وتابعت: “الراجل لسه طالع من عملية، وحالته الصحية لا تسمح بالهبد الي حاصل دا، هو حر لو رأيه يخالف رأيك، من امتي كلنا بنتفق علي راي او عمل؟”.

واختتمت: "عنده موقف ما ...دا موقفه هو..الناس مالها؟؟ شوية أدب، شوية احترام لتاريخه، ولفنه ولشخصه، فيه ايه؟ احنا رايحين علي فين؟".

وافتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة يوم الجمعة الماضي، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، بالحديث عن أزمة الفنان محمد صبحي وهجومه على المملكة العربية السعودية.

لما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة يا محمد صبحي الزم حدودك

وقالت ياسمين عز،: "لو عايز تقول رأيك الفني قول أو غير الفني قول لكن تتجاوز ده غير مقبول، ولما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة المملكة العربية السعودية يا محمد صبحي الزم حدودك".

وأضافت ياسمين عز،: "يا محمد صبحي اعرف بتقول إيه، وأنت بتتكلم عن أطهر بقاع الأرض، اللي كان فيها الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-، وأرض الإسلام وقِبلة 2 مليار مسلم".

وواصلت ياسمين عز،: "محتاج تعرف بتقول إيه ومش بتقول إيه، وخليك شريف في خصومتك، وكفاية محاولات لتشتيت الانتباه عن مشكلة السائق".