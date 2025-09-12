الكرملين: تصريحات الغرب حول المناورات الروسية البيلاروسية هستيرية

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، التصريحات الصادرة عن دول أوروبية ولاسيما بولندا حول المناورات الروسية البيلاروسية "الغرب-2025" بـ"الهستيرية".



وقال بيسكوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم /الجمعة/- إن ردود الفعل هذه تأتي في إطار الموقف المعادي الذي تتبناه أوروبا ضد بلاده، مضيفا أنه "من البديهي أن تستقطب مثل هذه التدريبات انتباه الدول الحدودية.. ففي الظروف الطبيعية للتعايش السلمي، كان ممثلو الدول الغربية دائما يتابعون سير المناورات الروسية، أما الآن عندما تتبنى أوروبا موقفا معاديا، فإن كل هذا يتحول إلى انفعالات هيستيرية".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، انطلاق مناورات "الغرب-2025" الاستراتيجية الروسية- البيلاروسية على أراضي اتحاد روسيا وبيلاروس الغربية وفي بحري البلطيق وبارنتس، حتى الـ16 من الشهر الجاري.