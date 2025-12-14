أوبل تكشف النقاب عن أسترا الجديدة.. صور

كشفت أوبل الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، عن نسختها المحدثة من الطراز الأشهر صاحب اللقب "أسترا"، ويأتي هذا الإصدار بعدد من التقنيات، إلى جانب شعار مضيء وواجهة أكثر شراسة، مع باقة من التجهيزات.

القدرات الفنية لسيارة أوبل أسترا

تعتمد السيارة أوبل أسترا على باقة واسعة من أنظمة الدفع، حيث تتصدر النسخة الهجينة المعتدلة المشهد بقدرة إجمالية تبلغ 145 حصانًا، مدعومة بنظام كهربائي بجهد 48 فولت.

يتيح هذا النظام إمكانية القيادة لمسافة قصيرة تصل إلى كيلومتر واحد اعتمادًا على الطاقة الكهربائية فقط، ما يسهم في تقليل استهلاك الوقود داخل المدن.

أوبل أسترا

وفي المقابل، لا تزال أوبل تحافظ على خيار محرك الديزل التقليدي بقوة 130 حصانًا، ليبقى متاحًا أمام الباحثين عن الاعتمادية والمسافات الطويلة.

وتوفر السيارة نسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي Plug-in، بقوة تصل إلى 196 حصانًا؛ ما يمنحها أداءً متوازنًا بين الكفاءة والديناميكية.

كما تشمل التشكيلة إصدارًا كهربائيًا خالصًا يحمل اسم Astra Electric، يولد قوة 156 حصانًا، مع مدى قيادة يتجاوز 450 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

أوبل أسترا

تصميم أوبل أسترا الجديدة

حصلت السيارة على تعديلات تصميمية تضيف حضورًا أكثر حداثة، من بينها عجلات جديدة تتوفر بقياسات 17 و18 إنش، كما أعيد تصميم الصادم الأمامي ليظهر بخطوط أكثر حدة، إلى جانب سبويلر خلفي مثبت أعلى الزجاج الخلفي، ما يعزز الطابع الرياضي.

ويتوفر الهيكل بنسختي هاتشباك وواجَن، وكلاهما يعتمد مفهوم الأبواب الأربعة مع مساحة تخزين خلفية.

أوبل أسترا

داخلية وتجهيزات سيارة أوبل أسترا

تجمع السيارة بين البساطة والوظائف الحديثة، حيث تتضمن شاشتين بقياس 10 إنش لعرض بيانات القيادة وأنظمة الترفيه، وتأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم أثناء القيادة، إلى جانب نظام صوتي متكامل يلبي احتياجات الاستخدام اليومي، كما تشمل التجهيزات فرامل يد إلكترونية، وإضاءة داخلية محيطة، مكيف هواء أوتوماتيكي.

أوبل أسترا

تزود السيارة بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية للحماية من الصدمات، وأنظمة متقدمة للمساعدة على القيادة، إضافة إلى تقنيات فرامل محسنة تعزز الثبات والتحكم، كما تتوفر نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق، رصد النقاط العمياء، متابعة وتحديد المسار.