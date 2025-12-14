قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أحمد موسى: سوريا أصبحت مقرا للميليشيات الإرهابية الجديدة .. وتحتاج 500 مليار دولار للإعمار
تكنولوجيا وسيارات

أوبل تكشف النقاب عن أسترا الجديدة.. صور

أوبل أسترا
أوبل أسترا
صبري طلبه

كشفت أوبل الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، عن نسختها المحدثة من الطراز الأشهر صاحب اللقب "أسترا"، ويأتي هذا الإصدار بعدد من التقنيات، إلى جانب شعار مضيء وواجهة أكثر شراسة، مع باقة من التجهيزات.

القدرات الفنية لسيارة أوبل أسترا

تعتمد السيارة أوبل أسترا على باقة واسعة من أنظمة الدفع، حيث تتصدر النسخة الهجينة المعتدلة المشهد بقدرة إجمالية تبلغ 145 حصانًا، مدعومة بنظام كهربائي بجهد 48 فولت. 

يتيح هذا النظام إمكانية القيادة لمسافة قصيرة تصل إلى كيلومتر واحد اعتمادًا على الطاقة الكهربائية فقط، ما يسهم في تقليل استهلاك الوقود داخل المدن.

 أوبل أسترا

وفي المقابل، لا تزال أوبل تحافظ على خيار محرك الديزل التقليدي بقوة 130 حصانًا، ليبقى متاحًا أمام الباحثين عن الاعتمادية والمسافات الطويلة.

وتوفر السيارة نسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي Plug-in، بقوة تصل إلى 196 حصانًا؛ ما يمنحها أداءً متوازنًا بين الكفاءة والديناميكية.

كما تشمل التشكيلة إصدارًا كهربائيًا خالصًا يحمل اسم Astra Electric، يولد قوة 156 حصانًا، مع مدى قيادة يتجاوز 450 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

 أوبل أسترا

تصميم أوبل أسترا الجديدة 

حصلت السيارة على تعديلات تصميمية تضيف حضورًا أكثر حداثة، من بينها عجلات جديدة تتوفر بقياسات 17 و18 إنش، كما أعيد تصميم الصادم الأمامي ليظهر بخطوط أكثر حدة، إلى جانب سبويلر خلفي مثبت أعلى الزجاج الخلفي، ما يعزز الطابع الرياضي.

ويتوفر الهيكل بنسختي هاتشباك وواجَن، وكلاهما يعتمد مفهوم الأبواب الأربعة مع مساحة تخزين خلفية.

 أوبل أسترا

داخلية وتجهيزات سيارة أوبل أسترا

تجمع السيارة بين البساطة والوظائف الحديثة، حيث تتضمن شاشتين بقياس 10 إنش لعرض بيانات القيادة وأنظمة الترفيه، وتأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم أثناء القيادة، إلى جانب نظام صوتي متكامل يلبي احتياجات الاستخدام اليومي، كما تشمل التجهيزات فرامل يد إلكترونية، وإضاءة داخلية محيطة، مكيف هواء أوتوماتيكي.

 أوبل أسترا

تزود السيارة بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية للحماية من الصدمات، وأنظمة متقدمة للمساعدة على القيادة، إضافة إلى تقنيات فرامل محسنة تعزز الثبات والتحكم، كما تتوفر نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق، رصد النقاط العمياء، متابعة وتحديد المسار.

